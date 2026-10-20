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Бюлетините за президентските избори пристигат в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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На 21 октомври 2026 г. (сряда) бюлетините за гласуване и изборните материали за предстоящия вот за президент и вицепрезидент ще бъдат транспортирани и разпределени в зала „Орфей“ в парк „Македония“ в Благоевград.

Ден по-късно, на 22 октомври (четвъртък), ще започне доставянето им до всичките 14 общини в областта. Общинските администрации ще получат от Областната администрация и ролките със специализирана хартия, необходима за машинното гласуване.

За превозването на изборните книжа и материали е създадена специална организация. Процесът ще се осъществява под охраната на служители на Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Подготовката е част от организационните дейности преди изборния ден на 25 октомври, когато избирателите ще гласуват за президент и вицепрезидент на Република България.

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