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Петър Михтарски отново поема „Пирин“, клубът се раздели със спортния директор

By Екип Blagoevgrad.EU
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Петър Михтарски е новият старши треньор на представителния отбор на Пирин Благоевград. Легендата на „орлетата“ застава начело на закъсалия футболен тим от днес, като ще проведе първата си тренировка още този следобед.

На този етап промени в останалата част от треньорския щаб няма да има. Назначението на Михтарски идва в момент, в който клубът търси изход от трудната ситуация и се нуждае от стабилизиране на представянето на отбора.

Паралелно с треньорската рокада ръководството на ПФК „Пирин“ АД предприе и промени в административната структура. Николай Петрунов освобождава поста спортен директор с решение, насочено към оптимизиране на административните разходи и по-ефективно разпределение на наличните финансови ресурси.

От клуба уточняват, че на този етап няма да бъде обособявана позиция спортен директор, а функциите, свързани с нея, ще бъдат разпределени в рамките на съществуващата структура.

Така Пирин влиза в нов етап както на спортно, така и на организационно ниво, с надеждата промените да помогнат на отбора да преодолее трудностите и да намери по-стабилен път напред.

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