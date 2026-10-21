Премиерът Радев: Пеевски и Борисов губят контрол върху финансовите потоци, схемите започват да се разплитат

При встъпването на нашето правителство дадох ясен знак, че ние няма да допускаме грешките на другите. Няма да превишаваме правата си, ще спазваме разделението на властите и ще се движим изцяло в руслото на закона. Но и няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Премиерът посочи максимата, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. „Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действия, но са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните „лейтенанти“ вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.

Министър-председателят припомни, че досега всички усилия на ДАНС и МВР да стигнат до стойностни разкрития са катастрофирали в прокуратурата – и на централно, и на регионално ниво. От вчера обаче това се променя. „Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията, но се започва с вчерашното задържане на кмета. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят“, отбеляза Радев. Премиерът изрази увереност, че схемата започва да се разплита и това е само началото.