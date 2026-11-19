За първия час след старта на шопинг събитието продажбите надхвърлят 63 000 евро, близо 9 от 10 поръчки са на смартфони

Кампанията Black Friday във Flip потвърждава растящия интерес към реновираните устройства. От нейния старт в петък, 30 октомври, до неделя, 1 ноември, клиентите в България са направили 853 поръчки на стойност над 530 000 евро. Това е със 159,5% повече поръчки спрямо същия период на миналогодишната кампания. Средната стойност на пазарската кошница е 649 евро, почти колкото Black Friday цената на флагман като Samsung Galaxy S25 Ultra.

Flip Black Friday 2026 започна в 7:00 ч. на 30 октомври и още през първия час бяха поръчани продукти на обща стойност над 63 000 евро. Смартфоните са водещата категория – 752 от поръчките, тоест близо 9 от 10, са на телефони.

Сред водещите Flip Black Friday оферти са Samsung Galaxy S24 Ultra с 256 GB памет от 549,99 евро, iPhone 17 Pro с 256 GB памет от 929,99 евро и iPhone 13 със 128 GB памет от 229,99 евро. И трите модела са в състояние „Много добро“. С отстъпки на вече ниски цени остават и хиляди други продукти, сред които смартфони Samsung, лаптопи MacBook, таблети iPad и смарт часовници Apple Watch.

Шопинг събитието стартира едновременно в четирите държави, в които работи платформата: България, Румъния, Унгария и Гърция. Общо в тях на специални цени се предлагат над 30 000 реновирани устройства. В България кампанията продължава до 10:00 ч. на 29 ноември, с отстъпки до 200 евро на вече ниски цени.

В четирите държави заедно за първите три дни са направени поръчки на стойност около 4,5 млн. евро, със 70% повече спрямо миналата година. Интересът е бил голям още преди старта: над 30 000 души са се записали за ранен достъп до офертите.

„Виждаме промяна в начина, по който хората купуват електроника. На фона на натиска върху семейните бюджети клиентите искат да получат повече срещу парите си, а реновираните продукти им дават точно това: устройства с до 40% по-ниска цена от новите. Като водеща платформа за реновирана електроника в Югоизточна Европа проверяваме всяко устройство, което продаваме във Flip, с 67 теста за качество, обновяваме го с помощта на екип от 200 специалисти и предлагаме 24 месеца гаранция и 30 дни за връщане. Получаваш по-ниска цена и същото изживяване като при покупката на ново устройство“, казва Джордж Морояну, съосновател и главен изпълнителен директор на Flip.

Реновираните устройства печелят позиции

Поскъпването на електронните компоненти продължава да вдига цените на новите смартфони. На този фон купувачите отлагат смяната на телефона си, избират модели от предишно поколение или се насочват към реновирани устройства.

Тази тенденция намира отражение и в прогнозите на международната компания за анализи на телекомуникационния и технологичния пазар FDM CCS Insight. Според данните ѝ от август 2026 г. през тази година продажбите на нови смартфони в света ще намалеят с 12%, докато пазарът на употребявани смартфони, продавани през организирани канали (търговци, оператори и специализирани платформи), ще нарасне с 9%.

Какво получаваме, когато избираме Flip

Освен на цената Flip залага на надеждно и предвидимо пазаруване. Средната оценка на платформата в отзивите на клиентите в региона е 4,8 от 5. Снимките на продуктите в платформата са реални и са заснети в собственото студио на компанията, позволявайки на клиентите да разгледат конкретния продукт, който поръчват. Предлагат се и различни опции за плащане, включително на вноски без оскъпяване в зависимост от стойността на избрания продукт и приложимите условия.

Flip е и удобен канал за продажба на устройства, които вече не се използват. Така електрониката получава втори живот, което допринася за намаляване на отпадъците и по-ефективно използване на съществуващите ресурси. До момента над 900 000 клиенти в четирите държави, в които оперира, са избрали Flip, за да купят или продадат устройство.

Flip Black Friday 2026 продължава до 10:00 ч. на 29 ноември. Предложенията са валидни до изчерпване на определените за кампанията количества. Повече информация за офертите е достъпна на www.flip.bg.