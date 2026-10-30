В понеделник за смяна на камери ще се променя организацията на движение в два участъка от републиканските пътища в област Благоевград

В понеделник – 2 ноември, за смяна на камери, ще се промени организацията на движение в два участъка от републиканската пътна мрежа на територията на област Благоевград.

Дейностите ще се извършват в периода от 8 ч. до 20 ч. на път III-198 Петрич – Първомай при изхода на Петрич и на път III-108 Петрич – Рибник в района на кръстовището за Кърналово.

Ще бъде ограничено движението в едната лента като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Участъкът ще се регулира с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч.