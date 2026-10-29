Бюлетините за президентския балотаж пристигат в Благоевград

Бюлетините за гласуване и изборните материали за област Благоевград за изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември ще бъдат доставени на 30 октомври, петък, в зала „Орфей“ в парк „Македония“.

В същия ден ще започне и транспортирането им по предварително изготвен график до всичките 14 общини в областта.

За превозването на изборните книжа и материали е създадена специална организация, като процесът ще бъде охраняван от служители на Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Представителите на медиите, които желаят да отразят пристигането на бюлетините и изборните материали, ще могат да присъстват в зала „Орфей“ на 30 октомври след 13:30 часа.