Двама мъже с обвинения за разпространение на наркотици в Благоевградско

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу М.И., на 42 години, привлечен в качеството на обвиняем за разпространение на високорискови наркотични вещества – престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

В хода на специализирана полицейска операция, проведената през м. септември 2025 г. с цел установяване и задържане на лица, разпространяващи наркотични вещества, както и въз основа на получена оперативна информация, са извършени претърсвания и изземвания и са разпитани свидетели. В резултат на проведените действия са събрани доказателства за това, че М.И., живеещ в с. Баня, община Разлог, разпространява високорискови наркотични вещества.

Установено е, че на 12.09.2025 г. в гр. Добринище М.И. разпространил кокаин, като продал 0,27 грама от наркотичното вещество.

На друга дата обвиняемият разпространил коноп (марихуана) на друго лице в гр. Банско.

Предстои делото да продължи в съда.

По друго дело на Окръжна прокуратура – Благоевград, свързано с разпространение и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, на обвиняемия Г.С., на 34 години, е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, чието изпълнение е отложено с 4-годишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 2 000 евро. В полза на държавата е отнета и сумата от 1855 евро като облага, придобита от престъплението.

По досъдебното производство е установено, че на 05.06.2026 г. в гр. Петрич обвиняемият Г.С. разпространил коноп (марихуана) и смес от амфетамин и кофеин.

При извършени процесуално-следствени действия в жилище в гр. Петрич и в помещение от типа „лятна кухня“, намиращо се в дворното място на същия адрес, обвиняемият държал с цел разпространение коноп (марихуана), кокаин и смес от амфетамин и кофеин. Наркотичните вещества били разпределени в няколко обекта.

Определението на съда, с което на обвиняемия Г.С. е наложено наказанието, има последиците на влязла в сила присъда.