НачалоБългария
БългарияНовини

БАБХ спря над 21 тона ябълки от Северна Македония със забранен пестицид

By Екип Blagoevgrad.EU
0
95

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка от 21 089 кг ябълки от Република Северна Македония. При лабораторно изследване е установено наличие на пестицид, забранен за употреба в ЕС. Пратката ще бъде върната в страната на произход.

Несъответствието е установено в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар.

Проверките продължават с цел недопускане на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299.

предишна статия
Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили
Следваща статия
Бюлетините за президентския балотаж пристигат в Благоевград

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: