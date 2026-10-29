Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

В брой 97 от 23.10.2026 г. на Държавен вестник са обнародвани измененията и допълненията на Наредба I-45/2000 г. на Министерството на вътрешните работи, с която е регламентиран редът за регистриране и отчет на пътните превозни средства /ППС/. Тя влиза в сила от 27 октомври.
От сектор „Пътна полиция“ предоставят информация за някои нови правила, свързани с най-често използваните административни услуги:
Проверка на ППС на канал се извършва:
при промяна на неговата регистрация в друга област;
при промяна на неговата собственост след не повече от 10 години от датата на първа регистрация;
Отпада изискването за проверка на канал:
за ППС с регистрация в България повече от 10 години;
при промяна на вида на горивото и на еко категорията в свидетелството за регистрация на МПС /СРМПС/;
за издаване на дубликат при изгубена част I или част II на СРМПС.
Транзитни табели с регистрационен номер се издават за едно и също превозно средство не повече от три пъти.
При промяна на двигател:
не се изисква представяне на документ за собственост;
номерът на двигателя се вписва при проверка на канал;
ако смененият двигател е с различен код/тип, се изисква технотест и удостоверение за промяна на конструкцията.
Когато ППС е придобито от две или повече лица по наследство:
регистрация може да се извърши по искане от един наследник без писмено пълномощно, като в СРМПС се вписват всички останали съсобственици;
прекратяване на регистрация може да се извърши от един наследник, но само по следните причини:
разкомплектоване;
тотална щета;
конфискация/отнемане на превозното средство;
унищожаване при пожар или природно бедствие;
в другите случаи заявлението се подава от всички наследници или от единия от тях с пълномощно от останалите.