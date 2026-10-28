Фалшиви инвалидни стикери и чужди талони: как шофьори заобикалят правилата за паркиране в Благоевград

Масови злоупотреби с местата за хора с увреждания отчитат от общинското предприятие „Паркинги и гаражи“ в Благоевград. От началото на годината инспекторите са конфискували над 70 невалидни и фалшиви стикера.

При регулярните проверки са установени десетки случаи на шофьори, които паркират безплатно, използвайки преснимани копия или чужди талони – най-често на роднини, които в момента на паркирането не се намират в автомобила.

Служителите напомнят, че преференциалното паркиране е лично право и ползването му от трети лица е грубо нарушение. Засиленият контрол в синята зона на града продължава, а всички установени нередовни документи се изземват на място, като на нарушителите се налагат съответните санкции.

Граждани на Благоевград все по-често обсъждат вариант в социалните мрежи Синя зона в Благоевград да отпадне и да се направят платени паркинги, каквито бяха обещани, но липсват!