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Свободни работни места от бюрото по труда в Благоевград

By Новини Благоевград
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Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Благоевград
                                               Тел. за връзка 073/ 88-76-96
 А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Химик, анализ на лекарствените продукти Висше, сп.Химия, офис пакет и интернет
1 Техник, технолог на алкохолни продукти Висше, сп.Хранителни технологии
1 Инженер, конструктор Висше, техн.инженер, Англ.език и комп.умения, по чл.38 от ЗХУ
1 Специалист маркетинг и реклама Висше, Англ.език-С1, комп. умения,по чл.38 от ЗХУ
1 Координатор по безопасност и здраве Висше, Англ.език-С1, комп.умения,по чл.38 от ЗХУ
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 93 места
3 продавач-консултант средно, комп. Грамотност, работа с касов апарат
5 шивач, мъжко/дамско облекло средно
1 Лаборант средно, химия
1 Оператор, вентилационно оборудване средно, технически познания
1 Оператор, гранулиращо оборудване средно, химия
2 Склададжия средно
4 Сервитьор средно
2 Помощник- готвач основно, средно
2 Барман средно,
1 Куриер средно, мястото е подходящо за пенсионери- заетост за 1 час на ден
2 Работник, кухня основно
1 Работник подготовка на заваръчни детайли основно, ПК машиностроене
1 Монтажник дограма средно техническо
1 Машинен оператор, шлифоване на метал средно, технически познания
1 Машинен оператор, стругаро-фрезист средно, технически познания
5 Общ работник, промишлеността основно, средно, технически умения
4 гладач, ютия основно
4 машинен оператор, шиене средно образование
2 Крояч, текстил средно образование
2 Продавач, разносна търговия средно образование, шоф.кат.В
1 Общ работник, подържане на сгради начално, основно образование
1 Машинен оператор месни продукти средно образование
1 Машинист, пътно-строителни машини средно обр. ПК-ПСМ, по чл.38 от ЗХУ
2 Работник, строителство средно обр. по чл.38 от ЗХУ
4 Машинен оператор, металорежещи машини средно обр.,технически умения
5 Машинен оператор бутилиране средно обр.
5 Машинен оператор пивоварство средно обр.
1 Механик промишлено оборудване средно, технически познания
2 Оператор, сигурност средно обр.
1 Портиер/охранител средно обр.
2 Пласьор, стоки средно обр.
3 Организатор, пътнически транспорт средно обр., англ. език,
1 Касиер основно, средно
2 Кредитен консултант средно
1 Работник, поддръжка основно
2 Машинен оператор, дървообработване основно, средно
2 Машинен оператор, металообработване средно
1 Болногледач основно
2 Електромеханик средно техническо обр.
7 Монтажник, изделия от метал средно обр.
1 Спасител, басейн средно, ПК спасител, басейн
1 Чистач/хигиенист основно
Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
 А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4
1 Електротехник,промишлено производство Висше
1 Моделиер,констуктор на облекло Висше
1 Юристконсулт Висше/Юридическо
1 Медицинска сестра Висше/Здравни услуги
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 851
224 Шивач мъжко /дамско облекло Основно/Начално
1 Управител ,хотел Средно
1 Помощник кухня,заведение за бързо хранене Средно
1 Инженер конструкор Основно
11 Технически сътрудник Средно/Основно
2 Технически секретар Средно
1 Рецепционист Основно
4 Отчетник счетоводство Средно
1 Архитект Без образование
2 Монтажник дограма Основно
1 Счетоводител Начално
1 Машинен оператор кроене Основно
51 Продавач-консултант Без образование / Начално/Основно/Средно
2 Касиер Средно
2 Организатор ,пътувания Основно
1 Фактурист Средно
1 Кофражист Начално
2 Хигиенист здравно заведение Без образование
3 Санитар Без образование
1 Търговски директор Основно
1 Козметик Без образование
1 Техник ,механик отоплителни ,хладилни вентилащионни инсталации Без образование
4 Продавач,хранителни продукти Средно
1 Социален работник Средно
1 Отговорник,спомагателни дейности Средно
2 Отчетник,уреждоне на застрахователни полици Основно
6 Склададжия Основно
2 Обслужващ бензиностанция,газстанция Основно
1 Администратор ,хотел Основно
1 Машиненоператор,производство на мебели Основно
1 Машинен оператор,производство на пластмасови изделия Основно
1 Отчетник,начисляване на трудови възнаграждения Без образование
2 Шофьор,лек автомобил до 9 места Основно
2 Шофьор,лекотоварен автомобил Средно
1 Бръснар Без образование
1 Фотограф Без образование
1 Шофьор,автокран Средно
1 Управител магазин Основно
46 Чистач/Хигиенист Основно
8 Сервитьор Средно /Английски език
1 Търговски представител Средно/Висше
9 Снабдител,доставчик Без образование/Начално/Основно
6 Работник,спомагателни шивашки дейности Основно
1 Контрольор,качество Средно
1 Гладач,ютия Без образование/Основно
14 Опаковач Без образование/Начално
1 Спедитор Без образование
1 Менинджър,проекти Основно
1 Експерт връзки с обществеността Основно
1 Специалист с контролни функции,деловодство и архив Средно
2 Машинен оператор шиене на обувки Основно
16 Гладач Основно/Производствени технологии
4 Етикетировач /ръчно/ Основно
7 Асистент – продавач Средно
3 Работник зареждане на рафтове Начално
1 Продавач,изпълнител поръчки по телефона Основно
2 Пазач Без образование
1 Носач-товарач,стоки Начално
2 Помощник кухня /без домашен/ Основно
8 Общ работник,промишленост Без образование
7 Работник поддръжка Без образование
5 Машинен оператор,обработка на камък Без образование
3 Автомонтьор Средно
5 Дооформител,камъни и плочи Без образование
6 Резач,камъни Без образование
3 Сортировач,камъни Без образование
24 Личен асистент Основно/Социална работа и консултиране
147 Общ работник Основно/Средно
8 Барман Средно
9 Общ работник,строителство на сгради Средно
4 Счетоводител,оперативен Средно
1 Мияч съдове /ръчно/ Начално
2 Интериорен дизайнер Основно
9 Асистент,офис Основно
2 Земекопач Без образование
1 Обслужващ салатен бар Основно
4 Работник,сортировач Без образование
2 Пекар Основно
2 Машинен оператор,преса за гладене Основно
1 Машинен оператор,пералня/перачница Основно
7 Чистач,производствени помещения Без образование
1 Работник чистач на килими Основно
3 Работник,строителство Без образование/Основно
10 Работник кухня Начално
1 Цепач,камъни Без образование
6 Разпределител на безплатни вестници и брошури Без образование
1 Куриер Без образование
7 Работник в бар Без образование
1 Организатор,производство Основно
1 Техник,оптик Начално
2 Диспечер,транспортни средства Начално
6 Фризьор Основно
1 Домакин ,чистач сграда Средно
4 Помощник магазин Без образование
2 Пазач,портиер Основно/Средно
5 Строител жилища Без образование
1 Механик,гараж за транспортни средства Начално
1 Работник,ръчно производство на сладкарски изделия Без образование
2 Работник,сглобяване на детайли Основно
1 Производител,ръчно на хляб Без образование
1 Главен сервитьор Средно
1 Рецепционист ,хотел Средно
4 Готвач Без образование
2 Лепач на афиши Без образование
1 Уличен продавач,нехранителни стоки Основно
2 Магазинер Без образование
2 Бобиньор,електрически машини Основно
1 Охранител Средно
1 Отчетник,водещ платежна ведомост Основно
4 Продавач,интернет търговия Средно
1 Помощник сладкар Без образование
2 Изпълнителен секретар офис Без образование
2 Застрахователен агент Основно
1 Майстор,производител на тестени изделия Без образование
1 Програмист,софтуерни приложения Основно
1 Работник-копач канали и изкопи Без образование
1 Деловодител Без образование
2 Отчетник Средно
1 Аниматор Без образование
2 Готвач,заведение за бързо хранене Основно
1 Продавач,автомобили Без образование
2 Чистач фасади сгради Без образование
2 Дървар Основно
1 Прислужник хотел Средно
2 Организатор дейности Средно
3 Печатар Основно
1 Машинен оператор,навиване на арматура Основно
1 Монтажник кабели Основно
1 Монтажник текстилни изделия Без образование
2 Шофьор такси Без образование
1 Шофор автобус Начално
2 Шофьор тежкотоварен автомобил – 12 тона Без образование/Основно
3 Пазач,невъоръжена охрана Основно
9 Крояч,текстил Средно/Основно
Дирекция „Бюро по труда” – гр. Петрич
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -5 места
1 Екскурзовод Висше образование
1 Координатор производство Висше образование
1 Лекар, обща медицина Висше образование
2 Счетоводител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ  СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 66 места
1 Автомонтьор Средно образование
1 Брокер, недвижими имоти Средно образование
1 Гладач Основно образование
2 Гледач, дресирани животни Средно образование
3 Зареждач, промишлено производство (ръчно) Средно образование
1 Инкасатор, събирач на данъци и такси Средно образование
7 Личен асистент Основно образование
1 Монтьор, свързване на кабели Средно образование
9 Монтажник, електронни елементи Средно образование
5 Общ работник Основно образование
1 Оператор, въвеждане на данни Средно образование
1 Организатор дейности Средно образование
1 Организатор, работа с клиенти Средно образование
2 Пазач Основно образование
1 Продавач, разносна търговия Средно образование
2 Продавач-консултант Средно образование
5 Пакетировач Средно образование
3 Работник, поддръжка Основно образование
1 Работник, строителството Основно образование
3 Работник, товаро-разтоварна дейност Основно образование
1 Склададжия Средно образование
3 Технически сътрудник Средно образование
1 Треньор, състезателни коне Средно образование
6 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование
4 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Разлог
                                                           Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  24 места
2 Технолог, химик Висше образование/ Химически науки (технолог), Работа с компютър
1 Лекар, микробиология Висше образование / Медицина (лекар, микробиолог)
1 Лекар, нефрология Висше образование / Медицина (лекар, нефролог)
1 Лекар, ендокринология и болести на обмяната Висше образование / Медицина (легар,ендокринология)
1 Лекар, хирургия Висше образование / Медицина (лекар,хирургия)
1 Лекар, нервни болести Висше образование / Медицина (лекар,нервни болести)
2 Лекар, кардиология Висше  образование / Медицина (лекар,кардиология)
1 Лекар, гастроентерология Висше образование / Медицина (лекар,гастроентерология)
5 Медицинска сестра Полувисше образование / Медицина (медицинска сестра)
1 Медицинска сестра, анестезиология и интензивни грижи Средно, Полувисше образование / Медицина (анeстезиологична сестра)
1 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника Полувисше образование / Медицина (операционна сестра)
2 Офис мениджър Средно образование/ Счетоводство и данъчно облагане, Висше образование/ Икономика (офис мениджър); Английски, Румънски език, Word, Exel,Internet,Clock,Booking extranet
1 Администратор, информационни системи Висше образование
1 Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция Висше, Средно образование
1 Ръководител, отдел в хотел Средно образование / Пътувания, туризъм и свободното време, Висше образование / Туризъм
1 Педагогически съветник Висше / Педагогика (психология и педагогика), Internet
1 Началник, склад Средно,Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 60 места
10 Сервитьор Основно образование, Средно образование, Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Английски език, Работа с компютър, Хотелски софтуер
2 Барман  Основно образование, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман), Английски език
8 Готвач  Средно образование/ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)
2 Камериер, камериерка Основно, Средно образование/  Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
2 Камериер/камериерка, хотел  Средно образование, Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Главен камериер/камериерка, хотел Средно образование
1 Помощник, кухня (без домашен) Основно,Средно образование
1 Портиер Основно, Средно образование
3 Монтажник, електрически елементи Основно, Средно образование
1 Майстор, производство на тестени изделия Основно, Средно образование
4 Общ работник Начално, Основно, Средно образование.
1 Рецепционист Средно образование, Английски език
1 Консултант (промотьор), продажби Средно образование
2 Машинен оператор, пералня/перачница Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Бояджия, промишлени изделия Средно образование
1 Настройчик, металообр. машини с цифрово управление Средно образование
1 Работник, поддръжка Средно образование
1 Машинен оператор, месни продукти Средно, Основно,  Начално, Без образование
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование
1 Водач, мотокар Средно, Основно образование
1 Машинен оператор, банциг Средно, Основно,  Начално образование
1 Спасител, басейн Професионална квалификация (спасител басейн)
1 Автомонтьор Средно образование
1 Отговорник, търговска зала Средно образование/ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Английски език, Работа с хотелска програма.
1 Мияч, съдове (ръчно) Начално, Основно, Средно образование
1 Помощник-готвач Средно образование
2 Продавач-консултант Средно образование/  Търговия на едро и дребно (консултант-продавач)
5 Монтажник Средно, Начално, Основно, Без образование
1 Работник, зареждане на рафтове Средно образование
1 Работник, стоителството Средно, основно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
3 Лекар Висше / Медицина
1 Фелдшер Висше / Медицина
1 Лекарски асистент Висше / Медицина
2 Младши експерт Висше
1 Специалист, социални дейности Висше / Социални дейности, Висше/ Педагогика (Социална педагогика)
1 Администратор, база данни Висше / Администрация и управление
1 Инженер, хидроенаргийно строителство Висше / Общо инженерство
1 Инженер, механик Висше / Общо инженерство
2 Изпълнител Висше
1 Администратор, бази данни Висше / Администрация и управление
1 Координатор производство Висше
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1604 места
1 Организатор, производство Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 Мияч, съдове (ръчно) Основно
1 Работник, кухня Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Обслужващ, магазин Средно / Търговия на едро и дребно
7 Общ работник, оранжерия/парник Начално
1 Машинен оператор, пералня/перачница Основно
6 Касиер Средно / Търговия на едро и дребно
4 Помощник, кухня (без домашен) Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно
2 Машинен оператор, шиене Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 Шофьор, автобус Средно
7 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
9 Готвач Средно / Хранителни технологии
1 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно
1 Работник, поддръжка на сгради Средно / Строителство
3 Чистач/ Хигиенист Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно
7 Продавач-консултант Средно
2 Техник, електрически машини и апарати Средно / Електротехника и енергетика
30 Монтажник, електрически елементи Средно / Електротехника и енергетика
31 Общ работник Основно,Начално
3 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Администратор, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
1 Монтажник, електрически елементи Средно / Търговия на едро и дребно
1 Технически сътрудник Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Икономически науки
5 Сезонен работник, горското стопанство Средно / Горско стопанство,Основно
2 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно / Химия
1 Шивач, кожа Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 Рецепционист, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
3 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Сметосъбирач Начално,Основно
1 Сладкар Средно / Хранителни технологии
2 Общ работник, промишлеността Основно
2 Личен асистент Средно / Здравни грижи,Основно,Професионална квалификация / Здравни грижи
1 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно / Електротехника и енергетика
4 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Основно,Средно
5 Водач, мотокар Средно / Транспортни  услуги
5 Екструдерист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно
2 Механик, промишлено оборудване Средно / Електротехника и енергетика
1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно,Професионална квалификация / Хранителни технологии (Помощник кухня)
1 Пазач, невъоръжена охрана Основно
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