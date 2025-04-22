Свободни работни места от бюрото по труда в Благоевград

|Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
|Тел. за връзка 073/ 88-76-96
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
|1
|Химик, анализ на лекарствените продукти
|Висше, сп.Химия, офис пакет и интернет
|1
|Техник, технолог на алкохолни продукти
|Висше, сп.Хранителни технологии
|1
|Инженер, конструктор
|Висше, техн.инженер, Англ.език и комп.умения, по чл.38 от ЗХУ
|1
|Специалист маркетинг и реклама
|Висше, Англ.език-С1, комп. умения,по чл.38 от ЗХУ
|1
|Координатор по безопасност и здраве
|Висше, Англ.език-С1, комп.умения,по чл.38 от ЗХУ
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 93 места
|3
|продавач-консултант
|средно, комп. Грамотност, работа с касов апарат
|5
|шивач, мъжко/дамско облекло
|средно
|1
|Лаборант
|средно, химия
|1
|Оператор, вентилационно оборудване
|средно, технически познания
|1
|Оператор, гранулиращо оборудване
|средно, химия
|2
|Склададжия
|средно
|4
|Сервитьор
|средно
|2
|Помощник- готвач
|основно, средно
|2
|Барман
|средно,
|1
|Куриер
|средно, мястото е подходящо за пенсионери- заетост за 1 час на ден
|2
|Работник, кухня
|основно
|1
|Работник подготовка на заваръчни детайли
|основно, ПК машиностроене
|1
|Монтажник дограма
|средно техническо
|1
|Машинен оператор, шлифоване на метал
|средно, технически познания
|1
|Машинен оператор, стругаро-фрезист
|средно, технически познания
|5
|Общ работник, промишлеността
|основно, средно, технически умения
|4
|гладач, ютия
|основно
|4
|машинен оператор, шиене
|средно образование
|2
|Крояч, текстил
|средно образование
|2
|Продавач, разносна търговия
|средно образование, шоф.кат.В
|1
|Общ работник, подържане на сгради
|начално, основно образование
|1
|Машинен оператор месни продукти
|средно образование
|1
|Машинист, пътно-строителни машини
|средно обр. ПК-ПСМ, по чл.38 от ЗХУ
|2
|Работник, строителство
|средно обр. по чл.38 от ЗХУ
|4
|Машинен оператор, металорежещи машини
|средно обр.,технически умения
|5
|Машинен оператор бутилиране
|средно обр.
|5
|Машинен оператор пивоварство
|средно обр.
|1
|Механик промишлено оборудване
|средно, технически познания
|2
|Оператор, сигурност
|средно обр.
|1
|Портиер/охранител
|средно обр.
|2
|Пласьор, стоки
|средно обр.
|3
|Организатор, пътнически транспорт
|средно обр., англ. език,
|1
|Касиер
|основно, средно
|2
|Кредитен консултант
|средно
|1
|Работник, поддръжка
|основно
|2
|Машинен оператор, дървообработване
|основно, средно
|2
|Машинен оператор, металообработване
|средно
|1
|Болногледач
|основно
|2
|Електромеханик
|средно техническо обр.
|7
|Монтажник, изделия от метал
|средно обр.
|1
|Спасител, басейн
|средно, ПК спасител, басейн
|1
|Чистач/хигиенист
|основно
|Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
|Тел. за връзка 0751 / 61263
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
|4
|1
|Електротехник,промишлено производство
|Висше
|1
|Моделиер,констуктор на облекло
|Висше
|1
|Юристконсулт
|Висше/Юридическо
|1
|Медицинска сестра
|Висше/Здравни услуги
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –
|851
|224
|Шивач мъжко /дамско облекло
|Основно/Начално
|1
|Управител ,хотел
|Средно
|1
|Помощник кухня,заведение за бързо хранене
|Средно
|1
|Инженер конструкор
|Основно
|11
|Технически сътрудник
|Средно/Основно
|2
|Технически секретар
|Средно
|1
|Рецепционист
|Основно
|4
|Отчетник счетоводство
|Средно
|1
|Архитект
|Без образование
|2
|Монтажник дограма
|Основно
|1
|Счетоводител
|Начално
|1
|Машинен оператор кроене
|Основно
|51
|Продавач-консултант
|Без образование / Начално/Основно/Средно
|2
|Касиер
|Средно
|2
|Организатор ,пътувания
|Основно
|1
|Фактурист
|Средно
|1
|Кофражист
|Начално
|2
|Хигиенист здравно заведение
|Без образование
|3
|Санитар
|Без образование
|1
|Търговски директор
|Основно
|1
|Козметик
|Без образование
|1
|Техник ,механик отоплителни ,хладилни вентилащионни инсталации
|Без образование
|4
|Продавач,хранителни продукти
|Средно
|1
|Социален работник
|Средно
|1
|Отговорник,спомагателни дейности
|Средно
|2
|Отчетник,уреждоне на застрахователни полици
|Основно
|6
|Склададжия
|Основно
|2
|Обслужващ бензиностанция,газстанция
|Основно
|1
|Администратор ,хотел
|Основно
|1
|Машиненоператор,производство на мебели
|Основно
|1
|Машинен оператор,производство на пластмасови изделия
|Основно
|1
|Отчетник,начисляване на трудови възнаграждения
|Без образование
|2
|Шофьор,лек автомобил до 9 места
|Основно
|2
|Шофьор,лекотоварен автомобил
|Средно
|1
|Бръснар
|Без образование
|1
|Фотограф
|Без образование
|1
|Шофьор,автокран
|Средно
|1
|Управител магазин
|Основно
|46
|Чистач/Хигиенист
|Основно
|8
|Сервитьор
|Средно /Английски език
|1
|Търговски представител
|Средно/Висше
|9
|Снабдител,доставчик
|Без образование/Начално/Основно
|6
|Работник,спомагателни шивашки дейности
|Основно
|1
|Контрольор,качество
|Средно
|1
|Гладач,ютия
|Без образование/Основно
|14
|Опаковач
|Без образование/Начално
|1
|Спедитор
|Без образование
|1
|Менинджър,проекти
|Основно
|1
|Експерт връзки с обществеността
|Основно
|1
|Специалист с контролни функции,деловодство и архив
|Средно
|2
|Машинен оператор шиене на обувки
|Основно
|16
|Гладач
|Основно/Производствени технологии
|4
|Етикетировач /ръчно/
|Основно
|7
|Асистент – продавач
|Средно
|3
|Работник зареждане на рафтове
|Начално
|1
|Продавач,изпълнител поръчки по телефона
|Основно
|2
|Пазач
|Без образование
|1
|Носач-товарач,стоки
|Начално
|2
|Помощник кухня /без домашен/
|Основно
|8
|Общ работник,промишленост
|Без образование
|7
|Работник поддръжка
|Без образование
|5
|Машинен оператор,обработка на камък
|Без образование
|3
|Автомонтьор
|Средно
|5
|Дооформител,камъни и плочи
|Без образование
|6
|Резач,камъни
|Без образование
|3
|Сортировач,камъни
|Без образование
|24
|Личен асистент
|Основно/Социална работа и консултиране
|147
|Общ работник
|Основно/Средно
|8
|Барман
|Средно
|9
|Общ работник,строителство на сгради
|Средно
|4
|Счетоводител,оперативен
|Средно
|1
|Мияч съдове /ръчно/
|Начално
|2
|Интериорен дизайнер
|Основно
|9
|Асистент,офис
|Основно
|2
|Земекопач
|Без образование
|1
|Обслужващ салатен бар
|Основно
|4
|Работник,сортировач
|Без образование
|2
|Пекар
|Основно
|2
|Машинен оператор,преса за гладене
|Основно
|1
|Машинен оператор,пералня/перачница
|Основно
|7
|Чистач,производствени помещения
|Без образование
|1
|Работник чистач на килими
|Основно
|3
|Работник,строителство
|Без образование/Основно
|10
|Работник кухня
|Начално
|1
|Цепач,камъни
|Без образование
|6
|Разпределител на безплатни вестници и брошури
|Без образование
|1
|Куриер
|Без образование
|7
|Работник в бар
|Без образование
|1
|Организатор,производство
|Основно
|1
|Техник,оптик
|Начално
|2
|Диспечер,транспортни средства
|Начално
|6
|Фризьор
|Основно
|1
|Домакин ,чистач сграда
|Средно
|4
|Помощник магазин
|Без образование
|2
|Пазач,портиер
|Основно/Средно
|5
|Строител жилища
|Без образование
|1
|Механик,гараж за транспортни средства
|Начално
|1
|Работник,ръчно производство на сладкарски изделия
|Без образование
|2
|Работник,сглобяване на детайли
|Основно
|1
|Производител,ръчно на хляб
|Без образование
|1
|Главен сервитьор
|Средно
|1
|Рецепционист ,хотел
|Средно
|4
|Готвач
|Без образование
|2
|Лепач на афиши
|Без образование
|1
|Уличен продавач,нехранителни стоки
|Основно
|2
|Магазинер
|Без образование
|2
|Бобиньор,електрически машини
|Основно
|1
|Охранител
|Средно
|1
|Отчетник,водещ платежна ведомост
|Основно
|4
|Продавач,интернет търговия
|Средно
|1
|Помощник сладкар
|Без образование
|2
|Изпълнителен секретар офис
|Без образование
|2
|Застрахователен агент
|Основно
|1
|Майстор,производител на тестени изделия
|Без образование
|1
|Програмист,софтуерни приложения
|Основно
|1
|Работник-копач канали и изкопи
|Без образование
|1
|Деловодител
|Без образование
|2
|Отчетник
|Средно
|1
|Аниматор
|Без образование
|2
|Готвач,заведение за бързо хранене
|Основно
|1
|Продавач,автомобили
|Без образование
|2
|Чистач фасади сгради
|Без образование
|2
|Дървар
|Основно
|1
|Прислужник хотел
|Средно
|2
|Организатор дейности
|Средно
|3
|Печатар
|Основно
|1
|Машинен оператор,навиване на арматура
|Основно
|1
|Монтажник кабели
|Основно
|1
|Монтажник текстилни изделия
|Без образование
|2
|Шофьор такси
|Без образование
|1
|Шофор автобус
|Начално
|2
|Шофьор тежкотоварен автомобил – 12 тона
|Без образование/Основно
|3
|Пазач,невъоръжена охрана
|Основно
|9
|Крояч,текстил
|Средно/Основно
|Дирекция „Бюро по труда” – гр. Петрич
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -5 места
|1
|Екскурзовод
|Висше образование
|1
|Координатор производство
|Висше образование
|1
|Лекар, обща медицина
|Висше образование
|2
|Счетоводител
|Висше образование
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 66 места
|1
|Автомонтьор
|Средно образование
|1
|Брокер, недвижими имоти
|Средно образование
|1
|Гладач
|Основно образование
|2
|Гледач, дресирани животни
|Средно образование
|3
|Зареждач, промишлено производство (ръчно)
|Средно образование
|1
|Инкасатор, събирач на данъци и такси
|Средно образование
|7
|Личен асистент
|Основно образование
|1
|Монтьор, свързване на кабели
|Средно образование
|9
|Монтажник, електронни елементи
|Средно образование
|5
|Общ работник
|Основно образование
|1
|Оператор, въвеждане на данни
|Средно образование
|1
|Организатор дейности
|Средно образование
|1
|Организатор, работа с клиенти
|Средно образование
|2
|Пазач
|Основно образование
|1
|Продавач, разносна търговия
|Средно образование
|2
|Продавач-консултант
|Средно образование
|5
|Пакетировач
|Средно образование
|3
|Работник, поддръжка
|Основно образование
|1
|Работник, строителството
|Основно образование
|3
|Работник, товаро-разтоварна дейност
|Основно образование
|1
|Склададжия
|Средно образование
|3
|Технически сътрудник
|Средно образование
|1
|Треньор, състезателни коне
|Средно образование
|6
|Шивач, мъжко/дамско облекло
|Основно образование
|4
|Шофьор, тежкотоварен автомобил
|Средно образование
|Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
|Тел. за връзка 0747/80-903
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 24 места
|2
|Технолог, химик
|Висше образование/ Химически науки (технолог), Работа с компютър
|1
|Лекар, микробиология
|Висше образование / Медицина (лекар, микробиолог)
|1
|Лекар, нефрология
|Висше образование / Медицина (лекар, нефролог)
|1
|Лекар, ендокринология и болести на обмяната
|Висше образование / Медицина (легар,ендокринология)
|1
|Лекар, хирургия
|Висше образование / Медицина (лекар,хирургия)
|1
|Лекар, нервни болести
|Висше образование / Медицина (лекар,нервни болести)
|2
|Лекар, кардиология
|Висше образование / Медицина (лекар,кардиология)
|1
|Лекар, гастроентерология
|Висше образование / Медицина (лекар,гастроентерология)
|5
|Медицинска сестра
|Полувисше образование / Медицина (медицинска сестра)
|1
|Медицинска сестра, анестезиология и интензивни грижи
|Средно, Полувисше образование / Медицина (анeстезиологична сестра)
|1
|Медицинска сестра, операционна и превързочна техника
|Полувисше образование / Медицина (операционна сестра)
|2
|Офис мениджър
|Средно образование/ Счетоводство и данъчно облагане, Висше образование/ Икономика (офис мениджър); Английски, Румънски език, Word, Exel,Internet,Clock,Booking extranet
|1
|Администратор, информационни системи
|Висше образование
|1
|Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
|Висше, Средно образование
|1
|Ръководител, отдел в хотел
|Средно образование / Пътувания, туризъм и свободното време, Висше образование / Туризъм
|1
|Педагогически съветник
|Висше / Педагогика (психология и педагогика), Internet
|1
|Началник, склад
|Средно,Висше образование
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 60 места
|10
|Сервитьор
|Основно образование, Средно образование, Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Английски език, Работа с компютър, Хотелски софтуер
|2
|Барман
|Основно образование, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман), Английски език
|8
|Готвач
|Средно образование/ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)
|2
|Камериер, камериерка
|Основно, Средно образование/ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
|2
|Камериер/камериерка, хотел
|Средно образование, Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
|1
|Главен камериер/камериерка, хотел
|Средно образование
|1
|Помощник, кухня (без домашен)
|Основно,Средно образование
|1
|Портиер
|Основно, Средно образование
|3
|Монтажник, електрически елементи
|Основно, Средно образование
|1
|Майстор, производство на тестени изделия
|Основно, Средно образование
|4
|Общ работник
|Начално, Основно, Средно образование.
|1
|Рецепционист
|Средно образование, Английски език
|1
|Консултант (промотьор), продажби
|Средно образование
|2
|Машинен оператор, пералня/перачница
|Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
|1
|Бояджия, промишлени изделия
|Средно образование
|1
|Настройчик, металообр. машини с цифрово управление
|Средно образование
|1
|Работник, поддръжка
|Средно образование
|1
|Машинен оператор, месни продукти
|Средно, Основно, Начално, Без образование
|1
|Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
|Средно образование
|1
|Водач, мотокар
|Средно, Основно образование
|1
|Машинен оператор, банциг
|Средно, Основно, Начално образование
|1
|Спасител, басейн
|Професионална квалификация (спасител басейн)
|1
|Автомонтьор
|Средно образование
|1
|Отговорник, търговска зала
|Средно образование/ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Английски език, Работа с хотелска програма.
|1
|Мияч, съдове (ръчно)
|Начално, Основно, Средно образование
|1
|Помощник-готвач
|Средно образование
|2
|Продавач-консултант
|Средно образование/ Търговия на едро и дребно (консултант-продавач)
|5
|Монтажник
|Средно, Начално, Основно, Без образование
|1
|Работник, зареждане на рафтове
|Средно образование
|1
|Работник, стоителството
|Средно, основно образование
|Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
|Тел. за връзка 0746/3-09-24
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
|3
|Лекар
|Висше / Медицина
|1
|Фелдшер
|Висше / Медицина
|1
|Лекарски асистент
|Висше / Медицина
|2
|Младши експерт
|Висше
|1
|Специалист, социални дейности
|Висше / Социални дейности, Висше/ Педагогика (Социална педагогика)
|1
|Администратор, база данни
|Висше / Администрация и управление
|1
|Инженер, хидроенаргийно строителство
|Висше / Общо инженерство
|1
|Инженер, механик
|Висше / Общо инженерство
|2
|Изпълнител
|Висше
|1
|Администратор, бази данни
|Висше / Администрация и управление
|1
|Координатор производство
|Висше
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1604 места
|1
|Организатор, производство
|Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
|1
|Мияч, съдове (ръчно)
|Основно
|1
|Работник, кухня
|Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
|1
|Обслужващ, магазин
|Средно / Търговия на едро и дребно
|7
|Общ работник, оранжерия/парник
|Начално
|1
|Машинен оператор, пералня/перачница
|Основно
|6
|Касиер
|Средно / Търговия на едро и дребно
|4
|Помощник, кухня (без домашен)
|Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно
|2
|Машинен оператор, шиене
|Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
|1
|Шофьор, автобус
|Средно
|7
|Сервитьор
|Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
|9
|Готвач
|Средно / Хранителни технологии
|1
|Шофьор, лек автомобил до 9 места
|Средно
|1
|Работник, поддръжка на сгради
|Средно / Строителство
|3
|Чистач/ Хигиенист
|Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно
|7
|Продавач-консултант
|Средно
|2
|Техник, електрически машини и апарати
|Средно / Електротехника и енергетика
|30
|Монтажник, електрически елементи
|Средно / Електротехника и енергетика
|31
|Общ работник
|Основно,Начално
|3
|Барман
|Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
|1
|Администратор, хотел
|Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
|1
|Шивач
|Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
|1
|Монтажник, електрически елементи
|Средно / Търговия на едро и дребно
|1
|Технически сътрудник
|Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Икономически науки
|5
|Сезонен работник, горското стопанство
|Средно / Горско стопанство,Основно
|2
|Работник, товаро-разтоварна дейност
|Средно / Химия
|1
|Шивач, кожа
|Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
|1
|Рецепционист, хотел
|Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
|3
|Камериер/камериерка, хотел
|Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
|1
|Сметосъбирач
|Начално,Основно
|1
|Сладкар
|Средно / Хранителни технологии
|2
|Общ работник, промишлеността
|Основно
|2
|Личен асистент
|Средно / Здравни грижи,Основно,Професионална квалификация / Здравни грижи
|1
|Монтажник, хладилни и климатични инсталации
|Средно / Електротехника и енергетика
|4
|Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
|Основно,Средно
|5
|Водач, мотокар
|Средно / Транспортни услуги
|5
|Екструдерист
|Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно
|2
|Механик, промишлено оборудване
|Средно / Електротехника и енергетика
|1
|Помощник кухня, заведение за бързо хранене
|Основно,Професионална квалификация / Хранителни технологии (Помощник кухня)
|1
|Пазач, невъоръжена охрана
|Основно