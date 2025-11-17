Софийска окръжна прокуратура ръководи разследване по дело за подкуп, поискан и приет от митнически инспектор

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се водят действия по разследване по досъдебно производство, образувано по неотложност, за извършено престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК – поискан и приет дар от длъжностно лице, който не му се следва, за да извърши или да не извърши действие по служба.

Разработката по случая е във връзка със сигнали, касаещи действията на служители в Митническите бюра Драгоман и София-Запад, които отговарят за обработка на документи за внос на стоки на територията на страната. Конкретно те касаят внасяне на неверни данни в митническите декларации, в частност за произхода на стока и нейното количество. Чрез промяна на данните се целяло прилагането на по-ниски митнически ставки.

На този етап от разследването е установено, че главният инспектор в ТД на Агенция „Митници“ И.А. е поискал от собственик и управител на търговско дружество дар, който не му се следва.

На 13.11.2025 г. в гр. Драгоман той приел парична сума в размер на 960 лева, за да извърши без забавяне митническа проверка на документи на стоката на вносител на електро-техническа ламарина, да не извърши физическа проверка и да не взема проби от стоката с цел коректно тарифно класиране.

Извършени са 11 претърсвания и изземвания от служебни помещения, частни имоти и автомобили, както и обиски на лица. Открити са документи, , юбилейни монети, парични суми в различни валути. Разпитани са свидетели, включително и пред съдия.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура-София И.А. е привлечен в качеството на обвиняем за извършеното престъпно деяние и е задържан за срок до 72 часа. Внесено е в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдът, след като разгледа искането на прокуратурата, прие, че е налице обосновано предположение, че И.А. е извършил деянието, за което е обвинен. С определение на съда спрямо него е взета мярка за неотклонение „домашен арест“, която прокуратурата ще протестира в законоустановения срок.

Разследването по случая продължава.