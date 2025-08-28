НачалоБългария
България

Служители на ГДБОП задържаха двама с 15 килограма канабис

By Екип Blagoevgrad.EU
0
47

Служители на ГДБОП арестуваха двама мъже, а от управлявания от тях автомобил иззеха около 15 килограма канабис. Специализираната полицейска операция е проведена по неотложност в София на 26 август. В хода й са претърсени и два адреса на територията на страната. Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура.

По първоначални данни е установено, че наркотичното вещество е предназначено за Република Турция.

Операцията е част от последователните усилия на ГДБОП за пресичане на трафика през страната и разбиването на каналите, които застрашават сигурността на региона.

предишна статия
КЕВР утвърди цената на природния газ за м. септември
Следваща статия
Пожар гори в землището на град Якоруда

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: