Служители на ГДБОП задържаха двама с 15 килограма канабис

Служители на ГДБОП арестуваха двама мъже, а от управлявания от тях автомобил иззеха около 15 килограма канабис. Специализираната полицейска операция е проведена по неотложност в София на 26 август. В хода й са претърсени и два адреса на територията на страната. Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура.

По първоначални данни е установено, че наркотичното вещество е предназначено за Република Турция.

Операцията е част от последователните усилия на ГДБОП за пресичане на трафика през страната и разбиването на каналите, които застрашават сигурността на региона.