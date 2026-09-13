СЛРД „Сокол 1911“ – Благоевград отбеляза 115 години с юбилеен ловен събор

За първи път юбилейният ловен събор се проведе на Стрелбищен комплекс Благоевград, където ловци, риболовци, техните семейства, приятели и официални гости се събраха за един истински празник на традициите и общността.

Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим отслужи водосвет за здраве и благополучие на членовете на сдружението, техните семейства и всички присъстващи. В рамките на празничната церемония освети знамената на ловните дружинки, както и новата сграда на сдружението „Хижа – ловен дом“. Празникът продължи с изложение на ловно оборудване, томбола с награди, богата трапеза и много музика, а изпълненията на Янко Неделчев вдигнаха всички на голямо българско хоро.