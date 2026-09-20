Слабо земетресение край благоевградското село Габрово

Слаб земен трус е регистриран в района на благоевградското село Габрово. Земетресението е отчетено на 19 септември 2026 г. около 21:08 часа.

По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН трусът е бил с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер. Епицентърът е бил в близост до село Габрово, на около 14 километра от Благоевград, а огнището е на приблизителна дълбочина 15 километра.

Земетресението е с нисък магнитуд и към момента няма данни да е усетено от населението.

Не се съобщава за пострадали хора или материални щети вследствие на труса.