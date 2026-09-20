НачалоАктуално
АктуалноБлагоевград

Слабо земетресение край благоевградското село Габрово

By Екип Blagoevgrad.EU
0
73

Слаб земен трус е регистриран в района на благоевградското село Габрово. Земетресението е отчетено на 19 септември 2026 г. около 21:08 часа.

По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН трусът е бил с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер. Епицентърът е бил в близост до село Габрово, на около 14 километра от Благоевград, а огнището е на приблизителна дълбочина 15 километра.

Земетресението е с нисък магнитуд и към момента няма данни да е усетено от населението.

Не се съобщава за пострадали хора или материални щети вследствие на труса.

предишна статия
Предлагат мечокът Явор да бъде преместен от зоопарка в Благоевград
Следваща статия
Части от Благоевград остават без вода на 21 септември заради ремонт

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: