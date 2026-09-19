Предлагат мечокът Явор да бъде преместен от зоопарка в Благоевград

Община Благоевград предлага мечокът Явор да бъде преместен от зоопарка в града и настанен в специализирано място за отглеждане на диви животни. Сред обсъжданите възможности е центърът за спасяване и рехабилитация на мечки в Белица.

Предложението е свързано с търсенето на по-подходящи условия за отглеждане на животното. Идеята е Явор да бъде настанен в среда, която позволява по-добро съобразяване с естественото поведение и нуждите на кафявата мечка.

Очаква се предложението да бъде разгледано от компетентните институции и да бъде взето решение за бъдещото място на пребиваване на животното.

При евентуалното преместване ще трябва да бъдат спазени всички изисквания за безопасност при транспортирането и настаняването на мечката. Подобни процедури се извършват с участието на специалисти и при необходимата организация.

Темата привлича внимание в Благоевград заради дългогодишното присъствие на Явор в местния зоопарк. Решението за бъдещето му предстои да бъде взето след обсъждане на възможностите и условията за неговото отглеждане.

При избор на специализиран център в Белица Явор би могъл да бъде настанен сред други представители на вида и да получи достъп до по-голяма и естествено организирана среда.

Предстои да стане ясно дали предложението ще бъде реализирано и кога би могло да се извърши евентуалното преместване.