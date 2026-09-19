Рояк пчели на 14 метра височина наложи намеса на спасители в Благоевград

Рояк пчели, разположен на около 14 метра височина в двора на Дома за стари хора „Света Петка“ в благоевградския квартал „Струмско“, наложи намесата на аварийно-спасителен екип и специалисти пчелари.

Сигналът е подаден на 17 септември до дежурния екип на Аварийно-спасителния отряд след като роякът е забелязан в двора на социалното заведение. Заради близостта му до възрастните хора на място е изпратен спасител, който да обезопаси района и да прецени ситуацията.

При последвалия оглед специалистите установили, че пчелите вече са изградили пита с размер приблизително колкото футболна топка. Тя се намирала високо върху иглолистно дърво, което правело отстраняването на рояка невъзможно със стандартна стълба.

По размера на питата и наличната паша през този период на годината пчеларите са преценили, че роякът вероятно е бил на дървото от поне четири-пет дни.

За да бъде избегнат рискът както за пчелите, така и за хората в дома, е взето решение роякът да бъде събран заедно с изградената пита в по-подходящо време – рано сутрин или в късните следобедни часове, когато теdмпературите са по-ниски.

Заради височината на дървото е потърсено съдействие от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград. Оттам е поискано осигуряване на автомеханична стълба, с която спасителите и пчеларите да достигнат безопасно до пчелната пита.

Случаят показва и необходимостта от бърза реакция при появата на пчелни рояци в близост до обществени и жилищни пространства, особено когато се намират на места с достъп до хора.