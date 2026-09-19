Разследва се смъртта на мъж в Петрич

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, се води разследване за извършено престъпление по чл. 122, ал. 1 от НК – причиняване на смърт по непредпазливост.

Досъдебното производство е образувано във връзка с инцидент, възникнал на 17.09.2026 г. в гр. Петрич. В района на гробищния парк, при извършване на строителна дейност на новостроящ се покрив на жилищна сграда, в резултат на токов удар е била причинена смъртта на О.Д., на 30 години.

В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието. Разпитват се свидетели и се установяват лицата, имащи отношение към извършваната строителна дейност. Изясняват се причините и механизмът на настъпване на инцидента. Изисква се необходимата документация, свързана със строителната дейност, включително относно организацията и безопасността на труда.

Продължават действия по разследването за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.