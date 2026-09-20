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Части от Благоевград остават без вода на 21 септември заради ремонт

By Екип Blagoevgrad.EU
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Жители на част от Благоевград ще останат без водоснабдяване в понеделник, 21 септември, заради ремонт на ВиК мрежата.

По информация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград прекъсването е свързано с ремонтни дейности по ул. „Христо Чернопеев“, включени в инвестиционната програма на Община Благоевград. Дейностите се извършват от външна фирма.

Водоподаването ще бъде преустановено от 8:30 до 17:00 часа по ул. „Катина и Никола Хайдукови“ в участъка между ул. „Петър Стоянов“ и ул. „Преспа“.

Без вода ще бъде и участък от ул. „Христо Чернопеев“ – от ул. „Катина и Никола Хайдукови“ до ул. „Родолюбие“.

Заради ремонтните дейности се призовават и собствениците на автомобили да преместят паркираните си коли от засегнатите участъци, за да бъде осигурен нормален достъп за работата на екипите.

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