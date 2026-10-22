Слаб интерес към Коледното градче в Благоевград: 7 от 10 къщички останаха без наематели

Едва три от десетте къщички в Коледното градче в Благоевград бяха отдадени под наем, въпреки че общината залага на празничната атмосфера и търговските обекти като част от коледната програма.

Резултатите от търга с явно наддаване показват ограничен интерес от страна на търговците към участие в тазгодишното Коледно градче. Само три обекта намериха наематели, а съдбата на останалите седем ще стане ясна след повторната процедура.

Две от отдадените къщички са предназначени за продажба на скара и напитки. Площта им е по 16,50 кв. м, включително навес. При начална цена от 1188 евро с ДДС за периода от 20 ноември до 6 януари, за единия обект е предложена цена от 1306,80 евро, а за другия – 3682,80 евро.

Третата къщичка, предназначена за сладкарски изделия, топла храна без скара, пакетирани храни и напитки, е отдадена за 842,40 евро при начална цена от 648 евро с ДДС.

Стъпката за наддаване е била 10% от началната цена.

Основният въпрос обаче остава защо седем от десетте обекта не намериха наематели още при първия търг. Дали причината е в условията, разходите за участие или очакваните приходи, от предоставените данни не става ясно.

Повторният търг е насрочен за 28 октомври 2026 г. Тогава ще стане ясно дали общината ще успее да запълни останалите места.