Д-р Владимир Пандев остава управител на Белодробната болница в Благоевград засега

Д-р Владимир Пандев ще продължи да ръководи Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в Благоевград до вписването на нов управител в Търговския регистър.

Решението беше взето на заседание на Общинския съвет в Благоевград днес, след като д-р Георги Лютов се оттегли от процедурата за поемане на ръководството на лечебното заведение.

До окончателното уреждане на управлението правомощията на д-р Пандев ще бъдат ограничени. Предвидени са ограничения при сключването на договори, назначаването на служители и извършването на разходи, както и задължения за отчетност.

Ситуацията около болницата остава във фокуса на общественото внимание и заради съдебен спор, свързан с три клинични пътеки, които според предходни публикации формират значителна част от приходите на лечебното заведение. Развитието на този казус може да има отражение върху финансовото състояние и работата на болницата.