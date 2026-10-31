Шествие за Деня на народните будители ще ограничи движението в благоевградския квартал „Струмско“

Временна организация на движението ще бъде въведена в благоевградския квартал „Струмско“ на 31 октомври 2026 г. заради провеждането на мирно шествие по повод Деня на народните будители.

От 18:00 до 20:00 часа ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства по улиците, по които ще премине шествието.

Маршрутът започва от площад „Възраждане“, продължава по ул. „Освобождение“ до кръстовището с ул. „Яне Сандански“, след което участниците ще преминат по ул. „Яне Сандански“ до ул. „Битоля“. Оттам шествието ще продължи по ул. „Битоля“ до ул. „Солунските атентатори“, а след това по ул. „Солунските атентатори“ до ул. „Гемиджиите“ и обратно до площад „Възраждане“.

Във връзка с временните ограничения се призовават водачите на моторни превозни средства да планират предварително придвижването си и да спазват въведената организация на движението.