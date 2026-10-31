„Пирин“ отстъпи на Етър с 0:2 в Благоевград

Пирин загуби с 0:2 домакинството си на Етър (Велико Търново) в двубой, игран на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград. Гостите се възползваха от своето преимущество през второто полувреме и стигнаха до победата с две попадения в заключителните минути.

Още в 3-ата минута Етър създаде първата опасност в срещата, но капитанът на „орлетата“ Красимир Костов се намеси сигурно и предотврати попадение.

В 12-ата минута Пирин организира бърза контраатака, завършила с ефектен опит на Тони Тасев да прехвърли вратаря на гостите, но топката премина на сантиметри от гредата.

В 23-ата минута Георги Диманчев проби по левия фланг и опита удар от около 20 метра, който обаче не намери целта.

В началото на второто полувреме Пирин създаде добра възможност за гол. В 49-ата минута появилият се след почивката Мартин Георгиев напредна по десния фланг и подаде остро към Ивайло Иванов, който не успя да намери очертанията на вратата с удар от движение.

Последваха продължителни минути на преимущество за гостите. Красимир Костов на два пъти се намеси решително, а в 58-ата минута Илиан Костов изчисти топката от самата голлиния след удар с глава на футболист на Етър.

В 62-ата минута гостите бяха още по-близо до попадение, след като силен удар от границата на наказателното поле срещна гредата на вратата на Пирин.

Натискът на Етър даде резултат в 79-ата минута. Красимир Костов първоначално отрази силен удар от границата на наказателното поле, но топката попадна в Георги Иванов, който я изпрати в мрежата за 0:1.

Само четири минути по-късно Пирин пропусна отлична възможност да изравни. Методи Кокалков проби отдясно и пусна остро подаване успоредно на голлинията, но никой от неговите съотборници не успя да засече топката.

В 90-ата минута бърза контраатака на Етър завърши с второ попадение. Стивиян Макавеев се възползва от ситуацията и реализира на празна врата, оформяйки крайния резултат 0:2.