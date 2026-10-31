Ден за размисъл е, забранена е политическата агитация

Днес е ден за размисъл преди изборите за президент и вицепрезидент. Според Изборния кодекс (ИК) предизборната агитация е забранена 24 часа преди изборния ден, както и в самия изборен ден. Днес в полунощ приключи предизборната кампания за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, насрочен за неделя, 1 ноември.

На социологическите агенции е забранено да оповестяват под каквато и да е форма резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите в рамките на 24 часа преди изборния ден и до обявяването на края на изборния ден на територията на страната. Резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 20:00 ч. в изборния ден.

В неделя гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., ако пред секцията има негласували избиратели. В секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.