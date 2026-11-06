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С панихида и поднасяне на венци Благоевград ще почете загиналите български воини на Архангелова задушница

By Екип Blagoevgrad.EU
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На 7 ноември, Архангелова задушница, в Благоевград ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите български войници и офицери в Балканската и Първата световна война.

Ритуалът ще започне в 11:30 часа пред паметника-костница в Стария гробищен парк. С поднасяне на венци и цветя ще бъде изразена признателност към българските герои, отдали живота си за свободата на България.

Заради събитието шофьорите трябва да се движат с повишено внимание в района на гробищния парк. Движението там ще се осъществява само в едната лента.

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