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Спират спира градските чешми в Благоевград заради наближаващите студове

By Екип Blagoevgrad.EU
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Градските чешми на територията на Благоевград вече са зазимени заради предстоящото застудяване и очакваните минусови температури. Мярката е предприета от Общината с цел да бъдат предпазени съоръженията от повреди през зимния сезон.

При ниски температури водата във водопроводните тръби може да замръзне и да причини спуквания, течове и аварии. Освен това изтичането на вода създава опасност от заледяване на настилките и инциденти с пешеходци.

Чешмите ще бъдат пуснати отново в експлоатация през пролетта, когато температурите се повишат.

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