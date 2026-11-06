Спират спира градските чешми в Благоевград заради наближаващите студове

Градските чешми на територията на Благоевград вече са зазимени заради предстоящото застудяване и очакваните минусови температури. Мярката е предприета от Общината с цел да бъдат предпазени съоръженията от повреди през зимния сезон.

При ниски температури водата във водопроводните тръби може да замръзне и да причини спуквания, течове и аварии. Освен това изтичането на вода създава опасност от заледяване на настилките и инциденти с пешеходци.

Чешмите ще бъдат пуснати отново в експлоатация през пролетта, когато температурите се повишат.