Разкриха незаконна фабрика за цигари край Благоевград, трима са задържани

Служители на ГДБОП и ОДМВР – Благоевград разкриха незаконна фабрика за цигари, оборудвана с всички необходими машини и поточни линии за производство и пакетиране на тютюневите изделия. Част от техниката е била монтирана, а друга – в процес на сглобяване и изпробване.

Специализираната полицейска операция е проведена в следобедните часове на 3 ноември 2026 г. в с. Рилци, обл. Благоевград.

В хале в покрайнините на селото са установени няколко сглобени и подготвени за работа машини, а до постройката, в метален контейнер – още две машини и мотокар.

В хода на провежданите действия по разследването е открит и камион, за който се предполага че е подготвен да пренася незаконната стока.

Задържани са трима души като заподозрени във връзка с установената престъпна дейност по ЗМВР, съобщи комисар Стоилов от ГДБОП. Едно от лицата е знакова фигура в този вид дейност-производство, логистика, осигуряване на подобен вид машини за т.нар. поточни линии и за изграждане на такъв тип фабрики за производство на цигари, уточни той. В хода на проведените действия по разследването са претърсени са два адреса и автомобил. Иззети са различни машини и модули от поточна линия за пакетиране на цигари, палети консумативи – филтри, фолио, станиоли, хартия за цигари и др.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Благоевград. Машините не са били регистрирани по изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, уточни районният прокурор Елица Калпачка. Такава регистрация не е установена в Агенция „Митници“.

Разследването на престъпната дейност продължава.

Информация по случая предоставиха на брифинг представители на МВР и Прокуратурата: районен прокурор Елица Калпачка, ръководител на РП-Благоевград, комисар Иван Стоилов, началник на отдел в ГДБОП и ст. комисар Красимир Кацаров, директор на Областна дирекция на МВР – Благоевград