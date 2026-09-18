„Пирин“ намали цената на билетите за домакинствата си

ФК „Пирин“ – Благоевград въвежда по-ниски цени за билетите за домакинските си срещи. Клубът обяви промяната с цел да улесни достъпа на привържениците до стадион „Христо Ботев“.

Билетите за домакинските мачове вече ще се продават на цена от 5 евро, съобщиха от клуба.

От „Пирин“ обявиха и специално улеснение за най-младите фенове – деца до 16 години ще могат да посещават мачовете безплатно. По този начин клубът цели да създаде по-добри условия за присъствие на семейства и млади привърженици по време на домакинските двубои.

За „Пирин“ подкрепата от трибуните е важна част от атмосферата на стадион „Христо Ботев“, а промяната в ценовата политика дава възможност повече фенове да присъстват на мачовете.

Очаква се новите цени да бъдат в сила за предстоящите домакински срещи на благоевградския тим.