По-малко катастрофи в Благоевградско, но тротинетките остават проблем

По-малко пътнотранспортни произшествия и ранени са регистрирани в Благоевградска област от началото на годината до 15 септември 2026 г. Това показват данните, представени на заседание на Комисията по безопасност на движението, на което бяха обсъдени и мерките около училищата и детските градини.

От началото на годината в областта са регистрирани общо 588 пътнотранспортни произшествия. Те са със 109 по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

Тежките катастрофи са 147, което е с 50 по-малко спрямо миналата година. При пътни инциденти са загинали 14 души – с двама по-малко в сравнение със същия период на 2025 г. Ранените са 185, или с 62 по-малко.

На заседанието е обсъдена и подготовката за безопасното придвижване на децата около учебните и детските заведения. В общините са извършени дейности по освежаване и премаркиране на пешеходни пътеки, подобряване на осветлението и подмяна на част от светофарните уредби с нови LED системи.

На места са поставени тръбни парапети около училища и детски градини. В някои учебни заведения е предвидено и дежурство на педагогически специалисти в началото и края на учебния ден.

Особено внимание е отделено на районите с интензивен трафик, както и на местата, които децата посещават извън училище – спортни обекти, учебни центрове и културни институции.

Сред обсъдените проблеми са и зачестилите инциденти с електрически тротинетки. Разгледани са възможностите за ограничаване на движението им в пешеходни зони и за засилване на контрола при управление от лица под допустимата възраст.

Комисията е обсъдила и сигнали за състоянието на пътната инфраструктура, както и случаи на неконтролирано движение на селскостопански животни по пътища, отворени за обществено ползване.