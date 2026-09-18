148 секционни комисии ще работят в община Благоевград

В община Благоевград са определени 148 секционни избирателни комисии във връзка с подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

Консултациите за състава на секционните комисии са проведени с участието на представители на парламентарно представените партии.

По време на срещата е прието предложеното от общинската администрация квотно разпределение на местата в СИК.

Одобрено е и разпределението в подвижната секционна избирателна комисия.

Със заповед на кмета на Благоевград са утвърдени общо 148 секционни комисии на територията на общината.

При необходимост секции ще бъдат разкривани и в лечебни и социални заведения, както и в сектор „Арести“ към областната служба „Изпълнение на наказанията“. Това ще бъде възможно при наличие на най-малко 10 избиратели.

Работата по подготовката на изборите продължава с организационните дейности, свързани със състава на комисиите и техническото обезпечаване на вота.