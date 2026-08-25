Радев: Няма да допуснем мутренските времена да продължават да съществуват в България

Няма да допуснем мутренските времена да продължават да съществуват в България, защото те в последните години се възродиха. Това заяви премиерът Румен Радев по повод акцията на ДАНС, Комисията за регулиране на съобщенията и СДВР, при която беше неутрализиран мощен заглушител, потискащ GPS сигналите на територията на София.

Радев съобщи, че до края на деня МВР и службите ще дадат повече информация по случая. По думите му собственикът на имота, в който е открито устройството, вече е установен. Премиерът подчерта, че по-важното не е самият заглушител, а промяната в начина, по който държавата действа. „Държавният чадър на защита върху тези хора пада. Държавата влиза в своите функции и ще продължи да го прави още по-строго“, заяви Радев.

По думите му това е съществена промяна спрямо предишни години. „До неотдавна тези хора и българската политическа класа бяха едно цяло. Полицията стоеше отпред да ги пази. Полицията и службите не са си и помисляли, че могат да влязат, да претърсват, да обискират, да задържат. Сега държавата го прави и ще продължи да го прави“, каза премиерът.

Радев подчерта, че правителството е изпълнило първата точка от предизборната си програма – отстраняването на олигархията от политическата власт. „Ние изпълнихме първа точка от нашата предизборна програма, а това е отстраняване на олигархията от политическата власт. И тази първа точка е постигната“, заяви министър-председателят.

„Господин Пеевски и господин Борисов вече не са в управлението. Те не излизат всяка сутрин в парламента, за да наредят на правителството какво да прави и какво да не прави“, заяви Радев.

Премиерът подчерта и че борбата с олигархията изисква и подкрепа от свободните медии и затова са необходими и продължаващи действия за изсветляване на техните собственици. „Без свободни медии няма как да се води борба с корупцията“, заяви Радев. Целта е медиите да тълкуват фактите, а не да измислят такива, напомни премиерът за случаи на приписани му думи и манипулативно предавани на обществото. Изсветляването на медийната среда е част от по-широките действия за ограничаване на влиянието на олигархичните структури и отстраняването им от достъпа до публичния ресурс, отбеляза още той.

Министър-председателят уточни, че последните действия на институциите не означават както манипулативно представят определени медии край на борбата с олигархичния модел. „Българската олигархия се е сраснала дълбоко с държавни институции, със служби, с полиция, с икономика и с медии“, каза Радев. Следващата стъпка е ограничаването на достъпа на олигархията до публичния ресурс.

Като пример Радев посочи десетки спрени обществени поръчки и договори, които в момента се проверяват или преразглеждат. „Това е следващата стъпка, по която работим паралелно. Това е укрепване на правоохранителните органи“, заяви премиерът.

Радев подчерта, че предстоят дълбоки реформи в службите и установяване на хора, които са работили в интерес на олигархични структури. По думите му институциите работят и с партньорски държави за установяване на имоти и банкови сметки с цел конфискация на имущество.

Премиерът подчерта, че отстраняването на олигархията от политическата власт е само първата стъпка. „Ние направихме само първата стъпка. Всъщност я направи българският народ. Българският народ ги отстрани, той ги изрита от политическата власт“, заяви Радев.