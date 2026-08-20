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Първи случай на вандализъм по нова мотриса „Шкода“ в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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Само дни след като новите електрически мотриси „Шкода“ започнаха да превозват пътници, една от тях беше обрисувана със спрей на гара Благоевград.

Още при пускането на новите мотриси в експлоатация министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отправи призив към гражданите да пазят новите влакове и обществената собственост. Те са придобити с публичен ресурс и са предназначени да осигурят по-модерно и комфортно пътуване. Това е инвестиция за всички нас и грижата за нея е обща отговорност.

Министерството на транспорта и съобщенията вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите и ще продължи да работи за опазването на новия подвижен състав.

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