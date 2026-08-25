Бедствено положение в Струмяни и частично бедствено положение в Сатовча след мощната буря

Бедствено положение е обявено в част от територията на община Струмяни, а в община Сатовча е въведено частично бедствено положение след проливните дъждове и бурята, причинили сериозни щети по инфраструктурата и частни имоти.

В Струмяни силните валежи и придошлите води на реките Шашка и Злинска са довели до излизането им от коритата. На места са залети и разрушени пътища, повредена е инфраструктура, а паднали дървета, камъни и свлачища са затруднили достъпа до засегнатите райони. Има разрушени мостове, наводнени къщи и други засегнати площи.

Заради усложнената обстановка кметът на Община Струмяни Емил Илиев обяви бедствено положение и въведе в изпълнение Плана за защита при бедствия, в частта за защита от наводнения. Целта е да бъдат извършени неотложни аварийно-възстановителни дейности и да се обезопасят засегнатите райони.

С искане на областния управител до министъра на отбраната е поискана помощта на 40 военнослужещи от Трето бригадно командване, които да се включат в разчистването и отстраняването на последствията от бедствието.

Областният управител Васил Трендафилов остана на терен през цялата нощ и до момента, като координацията между институциите продължава.

Сериозни са щетите и в село Кочан, община Сатовча. Проливният дъжд е наводнил множество частни домове, като са нанесени щети по приземни етажи, покъщнина, електроуреди, инструменти и друго имущество. Водата е унищожила и значителна част от земеделската продукция, като много градини са напълно изравнени, а реколтата е погубена.

Стихията е отнесла улични настилки, разрушила е най-малко четири подпорни стени и е затлачила канализации. Значителни количества кал, камъни, пясък и баластра са натрупани по улиците и по пътя между Кочан и Жижево.

Община Сатовча е започнала аварийно-възстановителните дейности веднага след спирането на валежа.