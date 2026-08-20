Обвиняем за причиняване на смърт вследствие на нанесена тежка телесна травма на мъж в с. Елешница е предаден на съд

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Б.Т., обвинен за извършено престъпление по чл. 124, ал. 1, вр. чл. 128, ал. 2, пр. посл. вр. ал. 1 от НК – причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда.

Вечерта на 05.05.2025 г. 18-годишният Б.Т. посетил заведение в с. Елешница, община Разлог. По време на престоя си там той възприел агресивно поведение на един от посетителите – П.А., спрямо приятеля на баща му – 50-годишния Г.Д.

Около 01,30 ч. на 06.05.2025 г. той тръгнал, но не след дълго получил телефонно обаждане от Г.Д., който му се оплакал, че П.А. го е обидил и нападнал.

Обвиняемият Б.Т. се върнал, при което заварил П.А. пред заведението и се насочил към него. Нанесъл му удар с юмрук в главата, посегнал отново да го удари, но бил възпрепятстван от присъстващите на място свидетели.

Вследствие на удара пострадалият паднал, изпаднал в тежко състояние и починал на място.

На телефон за спешни случаи 112 бил подаден сигнал за инцидента.

В хода на разследването са били анализирани записи от камери за видеонаблюдение на заведението, извършени са видеотехнически, лицево-идентификационна, съдебнохимическа, психиатрично-психологична експертизи.

Съгласно заключението на съдебномедицинска експертиза причината за смъртта на П.А. е тежка черепно-мозъчна травма. Вещите лица са категорични, че е налице пряка причинно-следствена връзка между нанесения удар с юмрук в лицето на пострадалия и настъпилата смърт, вследствие на масивния кръвоизлив.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.