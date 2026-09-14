Първият училищен звънец бие за над 55 000 първокласници

Над 55 000 първокласници утре ще прекрачат училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната.

В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата – близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години.

Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. В държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията от над 250 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети.

През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година.

Първият учебен ден вече настъпи и за хиляди български деца зад граница. В 410 български неделни училища в 44 държави новата учебна година започна за близо 40 000 ученици.

Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден.