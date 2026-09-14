Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

Около 161 канабисови растения с общо тегло около 375,668 килограма са унищожени от криминалисти при ОДМВР-Благоевград.Те са открити в хода на проведена, на 11.09.2026 г. и 12.09.2026 г. специализирана полицейска операция, като 128 от тях, чието общо тегло е около 278,528 килограма били засадени в обезлесен участък в землището на с. Гега, общ. Петрич, а 33 растения с общо тегло около 97,140 килограма – в обособена нива в землището на с. Плоски, общ. Сандански. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

На 13.09.2026 г. в землището на с. Чурилово, общ. Петрич, от криминалисти при РУ-Петрич е открита нива със засадени около 18 тревисти растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис с общо тегло около 20,58 килограма. На място в нивата е установен и задържан 58-годишен мъж, като при последваща проверка в обитаваното от него жилище в с. Първомай са открити около 1,27 грама сух канабис и голяма парична сума. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 36-годишен петричанин, след като около 20:40 часа на 11.09.2026 г. в района на ул. „Солунска“ в гр. Петрич, у него е намерено и иззето около 0,14 грама наркотично вещество, реагиращо положително на амфетамин. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Около 06:00 часа на 11.09.2026 г. на площад „Георги Измирлиев“ в гр. Благоевград е възникнал скандал между две групи лица, като на 37-годишен мъж от с. Покровник е нанесен удар с ръка в областта лицето, в резултат на което той е паднал на земята и е пострадал с фрактура на подбедрицата. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На 11.09.2026 г. в РУ-Сандански, жител на с. Илинденци е съобщил, че две кучета на друг жител от селото са нападнали и умъртвили животни от фермата му. От работещите по случая полицейски служители е установено мъртво яре в селскостопанска постройка в имота. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Сигнал за открито мъртво куче в нива, находяща се в близост до с. Вълково, общ. Сандански, е получен в следобедните часове на 13.09.2026 година. По случая е образувано досъдебно производство. Точната причина за смъртта на животното е в процес на установяване.

Около 18:05 часа на 11.09.2026 г. в района на ул. „Арсений Костенцев“ в Благоевград, непълнолетно момче от града, управлявайки електрически мотоциклет, който не е регистриран по надлежния ред е блъснал домашно куче пудел, което било на повод от стопанина си. Мотоциклетът е повлякъл повода на кучето към задната гума, който се е оплел в спиците и задвижващата верига, в резултат на което животното е починало. По случая е образувано досъдебно производство.

След направени проби с технически средства, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 13.09.2026 г. около 06:10 часа по ПП 1 Е-79 между гр. Благоевград и гр. Симитли, 30-годишна жена от с. Полена е управлявала лек автомобил „Ауди“ с наличие на 1,28 промила алкохол в издишания от нея въздух.

На 13.09.2026 г. около 18:00 часа по ул. „Владо Черноземски“ в гр. Благоевград, 40-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Форд Фокус“ с наличие на 1,76 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 11.09.2026 г. до 08:00 часа на 14.09.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 18 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 15 пожара.

С преки материални щети 3 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 12 пожара.

Извършени са 3 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 12.09.2026 г. около 17:38 часа е получен сигнал за пожар в сухи треви в землището на с. Гореме, общ. Струмяни. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети:: паянтова постройка и мотофреза.

На 12.09.2026 г. около 18:58 часа е получен сигнал за пожар в апартамент в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: опушени стени и домашно имущество.

На 12.09.2026 г. около 19:37 часа е получен сигнал за пожар на улично ел. табло в гр. Гоце Делчев. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: улично ел. табло.