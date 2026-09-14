Проверяваме по електронен път и по телефона номера на избирателната секция и мястото на гласуване

От днес българските граждани, имащи право да гласуват на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, могат да проверяват по електронен път номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Това става чрез интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) – https://www.grao.bg/elections/ или на телефонен номер 0800 1 4726, безплатен за цялата страна.

Предварителните избирателни списъци за обявяване се отпечатват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – ГД ГРАО въз основа на регистъра на населението – Национална база данни „Население“, която се актуализира ежедневно с подадените от общинските администрации данни за промените в гражданската регистрация на лицата, съгласно изискването на чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс. Имената на починалите лица се заличават от избирателните списъци.

Също от днес до 10 октомври 2026 г. гражданите могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес чрез съответната община или на интернет страницата на ГД ГРАО – https://regna.grao.bg/. Всички български граждани, които са подали искане за гласуване по настоящ адрес чрез общинските администрации или директно чрез сайта на ГД ГРАО, ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящия си адрес и заличени от списъците по постоянен адрес.

Адресната регистрация, съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето. Съгласно чл. 89, ал. 5 от същия закон адресите, на които може да се извършва адресна регистрация, се определят със заповед на кмета на общината.