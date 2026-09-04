Басейнова дирекция – Благоевград извършва проверка по сигнала за мъртва риба в река Струма

Екипи на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград извършват проверка по сигнала за мъртва риба в района на река Струма. Взети са водни проби, които се изследват за установяване на състоянието на водата.

Сигналът е постъпил вчера, 3 септември, в 16:25 часа за наличие на мъртва риба в района на с. Драговищица, без да е посочено конкретно място. Незабавно е организирана съвместна проверка на експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и служители на Районното управление на МВР – Кюстендил, която продължи и в тъмните часове на денонощието.

При извършения обход е установено наличие на мъртва риба в река Струма при с. Гирчевци.

Във връзка със сигнала е възложено вземането и лабораторното изследване на водни проби. Анализите обхващат основни показатели за качеството на водата: киселинност (pH), съдържание и наситеност с кислород, електропроводимост, азотни и фосфорни съединения, органични вещества, твърдост на водата и тежки метали.

Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда е извършила и пробонабиране от река Драговищица при границата. Първоначалните показатели, измерени на място, не показват превишения на нормите. За останалите показатели, включително за наличието на тежки метали, са необходими лабораторни анализи.

Към момента проверката продължава като Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ще информира обществеността за резултатите от проверката и лабораторните изследвания след тяхното приключване.