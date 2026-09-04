Районна прокуратура – Кюстендил ръководи разследване по случая с мъртвата риба в река Струма

В Районна прокуратура – Кюстендил е постъпило уведомление от РУ на МВР гр. Кюстендил за образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 352, ал. 1 от НК – замърсяване или допускане на замърсяване на водни течения, което ги прави опасни за животни и растения.

Досъдебното производство е образувано във връзка с постъпил сигнал, в който се съдържат данни за замърсяване на водите на река Струма на територията на община Кюстендил.

На 03.09.2026 г. в река Струма, в района на селата Гирчевци и Търновлаг, община Кюстендил, е установено наличие на мъртва риба.

В рамките на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, като са взети проби от водата на реката и от мъртвата риба. Предстои извършването на необходимите експертни изследвания.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващите, включително за установяване на причината за измирането на рибата, наличието и характера на евентуално замърсяване, както и на евентуалния му източник и лицата, които биха могли да имат отношение към случая.

След получаване на резултатите от лабораторните изследвания и експертизата прокуратурата ще прецени необходимостта от предприемане на допълнителни действия по разследването.

Престъпление по чл. 352, ал. 1 от НК се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и с глоба от 5000 до 30 000 лева.