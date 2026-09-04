Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е задържан 29-годишен благоевградчанин, след като в обедните часове на 03.09.2026 г. в ж.к. „Струмско“ в гр. Благоевград у него е открита полиетиленова сгъвка, съдържаща около 0,59 грама сух канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получено съобщение за извършена, за времето от 00:10 часа до 07:30 часа на 03.09.2026 г., кражба на сумата от около 500 евро и около 10 кутии цигари от търговски обект /будка/, находящ се в централната градска част в Благоевград. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Около 00:33 часа на 04.09.2026 г. в с. Дъбница, общ. Гърмен е спрян лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 32-годишен мъж от същото село. В хода на извършената проверка, от органите на реда е установено, че водачът шофира без свидетелство за управление на МПС. По случая е образувано досъдебно производство.

На 03.09.2026 г. около 10:00 часа на път II-19 на кръстовище образувано с път BLG-2190 в района на гр. Разлог, товарен автомобил „Ситроен Джъмпер“, управляван от 42-годишен мъж от гр. Берковица не е пропуснал, движещ се по път с предимство в посока от местността „Предел“ към гр. Разлог, мотоциклет „Хонда“, в резултат на което той се е блъснал в предната му част. При настъпилото ПТП е починал 56-годишният водач на мотоциклета и е пострадала с политравма и опасност за живота 54-годишна негова спътничка, които са чужди граждани. Направените с технически средства проби за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на автомобила са отрицателни.

Около 15:30 часа на 03.09.2026 г. в землището на с. Лиляново, общ. Сандански, лек автомобил „Мерцедес“ с 32-годишен водач от гр. Сандански, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, на ляв завой е излязъл извън пътното платно и се е ударил в крайпътен скат. При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са материални щети. Водачът на автомобила е отказал да му бъдат направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 03.09.2026 г. до 08:00 часа на 04.09.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 4 сигнала за произшествия.

Ликвидиран е 1 пожар.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети 1 пожар.

Извършени са 3 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.