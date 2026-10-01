Природният газ поскъпва с 6% през октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.октомври в размер на 44,09 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 5,99% по-висока в сравнение с предходния месец.

В съответствие с изразеното си становище на вчерашното открито заседание, Комисията не утвърди внесената днес от „Булгаргаз“ актуализирана цена в размер на 44,41 евро/MWh и не позволи тя да бъде допълнително повишена с 0,33 евро/MWh. „Енергийният регулатор няма да допусне допълнително увеличение на цената на природния газ за месец октомври, тъй като това е неприемливо“, заяви на заседанието председателят на КЕВР Пламен Младеновски. Той подчерта, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период са неблагоприятни. Това изисква още от м.октомври цената на газа да не бъде увеличавана над първоначално заявената и да бъде максимално благоприятна, тъй като цената на синьото гориво формира над 70 % от крайната цена на битовото отопление и всяко рязко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.

В ценовия микс за м. октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг. Предвиден е и минимален добив от ПГХ „Чирен“.

Утвърдената цена за м. октомври включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на “Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.