Обвиняем за участие в организирана престъпна група и принуда е задържан с постановление на Окръжна прокуратура – Видин

В хода на разследването по досъдебно производство, образувано за действаща ОПГ, провеждано под ръководството на Окръжна прокуратура – Видин, е установен един от извършителите – С.С., на 36 години.

По делото са събрани доказателства, че с друго лице са се сговорили да вършат престъпления с користна цел – получаване на доходи от престъпна дейност на територията на област Видин (престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК).

В периода от 2024 г. до м. октомври 2025 г. в гр. Видин С.С. самостоятелно и в съучастие с друго лице извършил 7 деяния, като е принуждавал различни лица да извършат действия против волята им, с което им е причинил имуществени вреди.

Престъпното деянието е квалифицирано по чл. 214, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 213а, ал. 3, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

С цел да набави за себе си имотна облага С.С. принудил няколко лица да поемат имуществени задължения против волята им, както и да се разпоредят в полза на друго лице с право на собственост на поземлен имот и на жилище. В редица случаи това било придружено със заплашване, включително с огнестрелно оръжие и нож, както и с причиняване на телесни повреди.

Причинените на пострадалите имуществени вреди са в различни размери, като за един от тях те възлизат на 81 000 лева.

С.С. е привлечен в качеството на обвиняем и с постановление на Окръжна прокуратура – Видин е задържан за срок до 72 часа.

Разследването по делото продължава.