Военнослужещи помагат за отстраняването на щетите в село Струмяни

Военнослужещи от Сухопътните войски се включиха в помощ на местните власти за отстраняването на щетите след тежката метеорологична обстановка и падналото значително количество дъжд, довели до наводнения и обявяване на частично бедствено положение в село Струмяни, област Благоевград. Това съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Общо 22-ма военнослужещи с две единици техника от състава на Трето бригадно командване се включиха в действията по преодоляване на последствията от бедствието след получено искане от областния управител на област Благоевград. Военнослужещите подпомагат общинските и аварийните екипи в разчистването на засегнати обекти на територията на общината.

Ситуацията в община Струмяни е под контрол, основните пътни артерии са отворени, а аварийно-възстановителните дейности продължават с участието на военнослужещи, служители на пожарната, доброволци и строителна техника, каза за БТА кметът на община Струмяни Емил Илиев по-рано днес. По думите му днес усилията са насочени към разчистване на дървен материал и наноси, отваряне на наводнени къщи и оказване на помощ на засегнатите жители.

Бедственото положение в част от територията на община Струмяни беше обявено със заповед на кмета от 25 август заради гръмотевична буря, проливен дъжд и придошли води на реките Шашка и Злинска. Реките са излезли от коритата си, като са нанесени щети по пътища и инфраструктура, разрушени са мостове, наводнени са къщи и други площи. Въведена беше и забрана за движение на моторни превозни средства по засегнатите от бедствието пътища, с изключение на автомобилите на спасителните екипи.

Бедственото положение е в сила до 01:00 часа на 31 август.