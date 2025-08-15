НачалоАктуално
Полицаи заловиха мъж от село Еленово с вейп устройства, съдържащи канабис

By Новини Благоевград
От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е задържан 38-годишен мъж от с.
Еленово, общ. Благоевград, след като около 13:00 часа на 14.08.2025 г. в района на
ул. „Г. Андрейчин“ в гр. Благоевград, у него са намерени две вейп устройства,
съдържащи общо около 54,70 грама течност, реагираща положително на канабис. За
случая е уведомена РП-Благоевград. Работата продължава.

