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„Пирин“ отново загуби, кризата в отбора се задълбочава

By Екип Blagoevgrad.EU
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Футболният „Пирин“ – Благоевград продължава с незадоволителното си представяне в първенството на Втора професионална лига. Младият и борбен състав на „орлетата“ отстъпи с 0:2 при гостуването си на един от опитните отбори във второто ниво на българския футбол – „Локомотив“ (Горна Оряховица).

Загубата е поредно разочарование за благоевградския тим, който търси начин да прекъсне негативната серия и да подобри резултатите си. Дебютът на Петър Михтарски начело на отбора също премина без успех, а пред треньорския щаб стои задачата да стабилизира представянето на състава в следващите срещи.

Въпреки поражението младият състав на „Пирин“ продължава да трупа опит в тежките двубои на второто ниво на българския футбол. За „орлетата“ предстои да насочат вниманието си към следващия мач, в който ще имат възможност да потърсят по-добро представяне и точки.

Привържениците на благоевградския клуб се надяват отборът да намери верния път и да се върне към положителните резултати.

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