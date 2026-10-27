Област Благоевград остава на последно място в страната по средна работна заплата

Област Благоевград продължава да е на последно място в страната по размер на средната брутна работна заплата. Това показват данните за второто тримесечие, цитирани от Радио Благоевград.

Според публикуваната информация средното брутно възнаграждение в областта е 1012 евро, което е с 432 евро под средното за страната.

От КНСБ определят ситуацията като сериозно икономическо предизвикателство за региона. Сред посочените проблеми са ниските доходи, недостигът на кадри и напускането на млади специалисти, които търсят по-добри възможности в София или в чужбина.

Синдикатът настоява за по-високи възнаграждения и се обявява против механични съкращения в публичния сектор. Според представителите му ниските заплати затрудняват привличането и задържането на служители в сфери като здравеопазването, културата, земеделието и социалните дейности.

От КНСБ предупреждават, че без подобряване на условията на труд и доходите областта рискува да продължи да губи млади и квалифицирани кадри.