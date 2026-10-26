Йотова и Вълчев печелят 40,5% от гласовете в Благоевградска област

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 40,545% от гласовете на избирателите в област Благоевград и заема първото място на президентските избори. За тях са гласували 25 606 души.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 19 920 гласа, или 31,542% от вота. Това показват окончателните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК), при 100% обработени протоколи в Първи избирателен район – Благоевград.

Третата позиция е за кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин, която събира 6319 гласа, или 10,006%.

За Радостин Василев и Красимир Манов са гласували 2688 души, което представлява 4,256% от вота. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получават 2000 гласа, или 3,167%.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова са подкрепени от 1059 избиратели, което се равнява на 1,677%.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 2799 гласоподаватели, или 4,432% от участвалите във вота.

Резултатите отразяват окончателното разпределение на гласовете в област Благоевград при обработени всички секционни протоколи.