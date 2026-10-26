Променят движението край Долна Градешница заради смяна на камери

Временна организация на движението ще бъде въведена утре, 27 октомври, в участък от път I-1 Кресна – Сандански, в района на село Долна Градешница. Причината е смяна на камери.

Ограничението ще бъде в сила от 8:00 до 20:00 часа. По време на ремонтните дейности автомобилите ще преминават двупосочно в свободната лента.

Движението ще се регулира с пътни знаци, като скоростта ще бъде ограничена до 40 км/ч. При необходимост трафикът ще бъде насочван на място от регулировчици.

Отговорните институции призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание, да се движат със съобразена скорост и стриктно да спазват временната пътна сигнализация.