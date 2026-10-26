Камион с нелегални цигари спряха митнически служители в района на с. Марикостиново

9,6 млн. къса цигари без документи са открити при проверка на товарен автомобил при „роуд стоп“ контрол на митнически служители от ТД Митница София.

На 23.10.2026 г., минути преди полунощ, на автомагистрала Струма, при с. Марикостиново, служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ – сектор „Оперативен контрол –Благоевград“ спират за проверка товарен автомобил влекач и полуремарке с български регистрационни номера, управлявана от български гражданин. Според транспортните документи товарът представлява домакински стоки, а композицията идва от Гърция.

На камиона е извършен рентгенов контрол и щателна митническа проверка, при която е установено, че всичките 32 палета от товара представляват общо 9 600 000 бр. къса цигари без бандерол, брандирани с известна марка. Общата стойност на задържаните цигари е 1 838 400 евро.

По случая е образувано досъдебно производство по опита са ТД Митница София.

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, се провежда разследване по досъдебно производство за държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери – престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2 от НК. Водачът на товарната композиция – 59-годишният И.Р., е привлечен в качеството на обвиняем.

Разследването по досъдебното производство продължава.