19,62% е избирателната активност в Благоевградска област в края на изборния ден

63 021 души са гласували в Благоевградска област до края на изборния ден за президент и вицепрезидент. Избирателната активност към 20:00 часа е 19,62% при общо 321 261 избиратели по списък.

Най-висока е активността в община Симитли, където до урните са отишли 41% от избирателите. Следват Банско с 29,74%, Кресна с 29,34%, Разлог с 28,86% и Струмяни с 26,15%.

В община Благоевград активността е 18%. Своя вот са упражнили 18 359 души от общо 101 986 избиратели. В Гоце Делчев са гласували 21,28%, а в Сандански – 20,94%. В Хаджидимово активността достига 21,47%.

По-нисък е делът на гласувалите в Петрич – 15,48%, Сатовча – 15,28%, и Гърмен – 15,85%.

В дъното на класацията са Белица и Якоруда. В Белица са гласували 7,65% от избирателите, а в Якоруда – 7,59%.

През изборния ден са постъпили четири жалби и сигнала в Районната избирателна комисия в Благоевград до 16:00 часа. Те са били проверени, като не са установени основания за предприемане на действия по тях. Машините за гласуване в областта са работили.

След края на гласуването започна обработката на изборните книжа и предаването на протоколите от секционните избирателни комисии.